Incident na sodišču: osumljenec umora podivjal in skušal skočiti skozi okno SiOL.net Hrvaški policisti so 36-letnega osumljenca Romana Brnada, ki je do smrti pretepel 67-letno žensko, danes zjutraj pripeljali na zaslišanje na okrajno državno tožilstvo na Reki. Osumljenec je med zaslišanjem podivjal in poskušal skočiti skozi okno.

