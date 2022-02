Aretirali par, ki je preprodajal ukradeno kriptovaluto, in zasegli 3,6 milijarde ameriških dolarjev v bitcoinih Večer Ameriške oblasti so aretirale par z Manhattna v New Yorku, ki je preprodajal kriptovaluto bitcoin, potem ko je heker bitcoine leta 2016 ukradel z virtualne platforme Bitfinex. Ob tem so zasegli pri...

Sorodno



Oglasi