Poraza vodilnih, Olimpija brez tekme Sportal Hokejisti vodilnega Salzburga so na Dunaju v zadnjo tretjino vstopili z vodstvom z 2:0, nato pa so gostitelji priredili preobrat in po rednem delu zmagali s 3:2. Celovčani so s 4:1 odpravili zadnji Linz. Člani madžarske Albe pa so že v ponedeljek z 2:5 izgubili na Češkem in z drugega mesta padli na tretje. Drugi je z enakim koeficientom Beljak, pred katerim sta dve tekmi v Innsbrucku. Olimpija bi ...

