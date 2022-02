Ocenjujemo in komentiramo tako imenovane analize poročanja RTV Slovenija, ki jih že nekaj mesecev pripravlja in objavlja Urad Vlade RS za komuniciranje (UKOM). Prvi dopis s tovrstno vsebino so iz vladnega urada posredovali 27. oktobra 2021 v pisarno generalnega direktorja RTV, direktorjema radia in televizije ter predsedniku programskega sveta.