Del Potro izgubil prvi dvoboj po vrnitvi na igrišča: "To je bolj slovo kot vrnitev." Sportal Nekdanji zmagovalec teniškega odprtega prvenstva ZDA, Argentinec Juan Martin del Potro je izgubil prvi dvoboj po vrnitvi na igrišča po dveh letih in pol odsotnosti zaradi težav s poškodbami. V prvem krogu turnirja ATP v domačem Buenos Airesu je moral priznati premoč rojaku Federicu Delbonisu, ki je v eni uri in 23 minutah zmagal s 6:1, 6:3.

