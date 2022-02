Nov zgodovinski mejnik Dončića, Dallas se je poigral z Detroitom Sportal Košarkarji Dallas Mavericks so v noči na sredo v ligi NBA vknjižil še tretjo zaporedno zmago. Mavericks so brez večjih težav s 116:86 odpravili Detroit, ki je na lestvici višje uvrščen le od zadnjeuvrščenega Orlanda. Luka Dončić, ki je do tega obračuna na zadnjih štirih srečanjih vknjižil kar tri trojne dvojčke, je znova blestel. Srečanje z Detroitom je končal pri 33 točkah, enajstih asistencah in sedmih skokih.

