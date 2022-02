Hibridna muzejska razstava o nadvojvodi Janezu na Meranovem RTV Slovenija Na posestvu Meranovo je do konca leta 2022 na ogled hibridna muzejska razstava, ki so jo pripravili v Kulturno - izobraževalnem društvu (KID) Kibla v sodelovanju s Fakulteto za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru.

