Vrstijo se pozivi za uveljavljanje predkupne pravice za delež v Savi Primorske novice Medtem ko imata SDH in Kad do konca meseca čas za odločitev o uveljavitvi predkupne pravice za Yorkov delež v Savi, se vrstijo pozivi za zaščito strateške turistične infrastrukture. V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije so tak poziv danes posredovali v državni zbor, v Zavezništvu za demokratično in pravično Slovenijo pa so politiko pozvali k uveljavitvi predkupne pravice.

