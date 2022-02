Sodišče oprostilo Smiljića, za domnevne korupcije v zdravstvu ne bo odgovarjal 24ur.com Višje sodišče je potrdilo oprostilno sodbo, s katero je bilo maja lani devet posameznikov in dve gospodarski družbi oproščenih očitkov dajanja in sprejemanja nedovoljenih daril. Med njimi so tudi zaposleni na UKC Ljubljana, skladiščnik Uroš Smiljić in dva zdravnika. Oprostilna sodba je tako postala pravnomočna.

