Kartelno dogovarjanje petih podjetij pri popravilih vozil Renault 24ur.com Javna agencija za varstvo konkurence je ugotovila, da so podjetja Renault Nissan Slovenija, Avtohiša Real, Avtohiša Malgaj, Pleško Cars in Avtoservis Kalan pri popravilih oz. vzdrževanju vozil znamke Renault več kot 10 let delovala usklajeno in s tem kršila pravila konkurence. Prikrojevala so ponudbe, določala cene, razdelila naročnike ter izmenjevala poslovno občutljive informacije. Podjetja mor...

Sorodno

Oglasi Omenjeni Evropska unija

Nissan

Renault Najbolj brano Osebe dneva Andreja Slokar

Ana Bucik

Meta Hrovat

Borut Pahor

Timi Zajc