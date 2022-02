Šimonka na Expu 2020: Prepoznavnost Slovenije in njenih podjetij v tem delu sveta je še šibka RTV Slovenija Predstavitev Slovenije na svetovni razstavi Expo 2020 v Dubaju je izredno velika in pomembna investicija za prihodnost slovenskega gospodarstva, s tem pa tudi Slovenije kot take, ocenjuje predsednik GZS-ja Tibor Šimonka.

