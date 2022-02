Iskanje poti do pravih barv: Huawei P50 Pro prikaže natanko takšne, kot jih vidite zurnal24.si Z enim dotikom zaslona na pametnem telefonu lahko vsakdo kadarkoli zajame nepozaben trenutek. Toda povsem druga zgodba je, ali fotografije zajamejo popolnoma resnično podobo. Pogosta so namreč neskladja med fotografijami pametnega telefona in tistim, kar vidimo na lastne oči, kar lahko povzroči veliko hude krvi in spore med kupci in prodajalci. Razlog so neresnične, preveč poudarjene barve.

