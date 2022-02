Železarji brez gola in finala, zmaji suvereni na zadnjem derbiju sezone 24ur.com Hokejska rivala SŽ Olimpija in Sij Acroni Jesenice sta odigrala zadnji derbi v sezoni. Zaradi nastopov v različnih mednarodnih ligah navijači ne bodo več prišli na račun, zato je bil obračun v Tivoliju, v okviru državnega prvenstva (polfinalni), poslovilni za to sezono. Ljubljansko moštvo je na tej tekmi vnovčilo izkušnje, hitrost in kombinatoriko iz lige ICEHL in si zagotovilo mesto v finalu DP....

