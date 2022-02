Posledice brexita za zdaj negativne 24ur.com Višji stroški, več birokracije in zamude – to so trenutno edine opazne posledice brexita za britanska podjetja, ocenjuje poročilo, ki ga je pripravil odbor britanskega parlamenta za javne finance. Kot dodaja, se bodo razmere letos verjetno še poslabšale. Na Otoku so sicer medtem dobili novega državnega sekretarja za "priložnosti brexita".

