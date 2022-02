HNB bo po škandalu ponovila natečaj za motiv na evrokovancu 24ur.com Po tem, ko je Stjepan Pranjković zaradi obtožb o plagiatorstvu umaknil svoj predlog za motiv kune na novem hrvaškem evrskem kovancu, so iz Hrvaške narodne banke sporočili, da bodo natečaj za izbiro slikovnega motiva v naslednjih dneh ponovili. Zagotovili so, da to ne bo vplivalo na pravočasno izdelavo hrvaških evrskih kovancev.

Sorodno









Oglasi Omenjeni Hrvaška Najbolj brano Osebe dneva Andreja Slokar

Borut Pahor

Timi Zajc

Janez Janša

Peter Prevc