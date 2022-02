Danska kraljica in španski kralj imata covid-19 Dnevnik Danska kraljica Margareta II. ima covid-19. Njeni bolezenski znaki so blagi, so danes po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili iz kraljičine palače. V Madridu so iz kraljeve palače prav tako sporočili, da je za covidom-19 z blažjimi...

Sorodno























































































Oglasi