90 let velikega Gerharda Richterja, ki "nima nobenih želja in ničesar ne potrebuje" RTV Slovenija Najbolje prodajani živeči umetnik Gerhard Richter je pred leti dejal, da nebo leteče cene, ki jih dosegajo njegove stvaritve, dokaz tega, "kako absurdno se je razvil umetnostni trg". V Dresdnu rojeni umetnik letošnjega 9. februarja slavi 90 let.

