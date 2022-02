Pravna mreža je bila uspešna že v 36 zahtevah za sodno varstvo RTV Slovenija Pravna mreža za varstvo demokracije je že nudila brezplačno pravno pomoč več kot 1200 osebam. Pripravili so tudi 158 vlog v prekrškovnih postopkih in na državno tožilstvo vložili 49 izrednih pravnih sredstev, so zapisali v izjavi za javnost.

Sorodno Oglasi