Ustanovljena je stranka Vesna, vodita jo Zgojznikova in Macerl RTV Slovenija V Zagorju ob Savi so ustanovili novo stranko, poimenovano VESNA - zelena stranka. Sopredsednik in sopredsednica sta postala Uroš Macerl in Urška Zgojznik. Med prioritete uvrščajo zeleno gospodarstvo, trajnostno kmetovanje, obnovljivi viri energije . . .

