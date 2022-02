Interes za energetsko izrabo odpadkov izrazili tudi v Ljubljani, Mariboru in Kočevju Energetika.NET Za sprejem na vladi je v kratkem predvidena uredba o opravljanju obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov. Zatem po besedah ministra za okolje in prostor Andreja Vizjaka sledi objava razpisa za podelitev koncesij za energetsko izrabo odpadkov. Interes so poleg Celja izrazile tudi občine Ljubljana, Maribor in Kočevje, je dejal ob včerajšnjem obisku Toplarne Celje, kjer deluje edina naprava za termično obdelavo nereciklabilnih odpadkov in blata v Sloveniji.

