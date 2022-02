Samsung Galaxy S22 Ultra ponuja vrhunsko in najbolj premium izkušnjo serije S doslej Računalniške novice Najboljša kamera ter največji zmogljivost in povezljivost doslej na pametnem telefonu Galaxy. Galaxy S22 Ultra predstavlja povsem novo mobilno izkušnjo z združitvijo najboljših funkcij serije Note in S. Več Samsung Galaxy S22 Ultra ponuja vrhunsko in najbolj premium izkušnjo serije S doslej objavljeno na Računalniške novice. ...

Sorodno Oglasi