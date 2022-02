V Belorusiji začetek rusko-beloruskih vojaških vaj Primorske novice Rusija in Belorusija sta danes začeli skupne vojaške vaje, ki na Zahodu krepijo bojazni, da bo Moskva napadla Ukrajino. Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da so se začele vojaške vaje, za katere je predvideno, da bodo trajale do 20. februarja. Po navedbah Moskve bodo vaje osredinjene na odgovor na napad od zunaj.

