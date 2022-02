Švedi za uvod strli Latvijce, na delu tudi Kanada, ZDA in gostitelji Sportal Začeli so se tudi boji v skupinah C in A. Za uvod so Švedi tesno, s 3:2, premagali Latvijo. V tej skupini sledi še dvoboj Finske in Slovaške. Popoldan bodo Američani, ki so na OI prišli s hokejisti iz univerzitetnih lig, prekrižali palice z gostitelji Kitajci, Kanadčani pa z olimpijskimi podprvaki Nemci.

