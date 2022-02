Boj za vrh bo spet zaostren Primorske novice Z zaostalo tekmo med Olimpijo in Muro se je začel drugi del nogometne sezone na slovenskih igriščih. Pravi začetek pa bo ta konec tedna, ko bodo med soboto in ponedeljkom odigrali prvi spomladanski krog. O Kopru in Taboru bomo pisali posebej, kakšne pa so spremembe v ostalih ekipah?

