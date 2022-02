V Kranju so si oddahnili, večkratni ropar že v priporu zurnal24.si Šest ropov, pet preiskanih, eden je še v delu. To je statistika, ki so jo danes razkrili gorenjski policisti. V manj kot mesecu dni je bilo samo na območju Kranja kar pet ropov, kar štiri od teh so bili v živilskih trgovinah in jih je izvšil en sam.

