Odrski razmislek o radikalni osamljenosti in izgubljenosti zadnjih let RTV Slovenija V Prešernovem gledališču Kranj bo nocoj zaživel avtorski projekt Zadnji naj ugasne luč v režiji Doriana Šilca Petka in koprodukciji s Kinom Šiška. Predstava, ki prepleta glasbo, vizualije in igro, je bila kontroverzna zaradi okoliščin svojega nastajanja.

