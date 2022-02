Znano je, kdo bo Pogačarja skušal ustaviti na poti do rdeče majice Sportal Natanko deset dni nas loči od Dirke po Združenih arabskih emiratih, kjer bo zmago branil slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar. Kot so danes sporočili organizatorji, bosta njegova glavna tekmeca v boju za rdečo majico Britanec Adam Yates (Ineos Grenadiers) in Nizozemec Tom Dumoulin, sotekmovalec Primoža Rogliča v ekipi Jumbo Visma, ki bo na dirki nastopil prvič po letu 2019.

