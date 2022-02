Pri Cedeviti Olimpiji lažje dihajo Sportal Košarkarji Cedevite Olimpije so našli ritem in v sredo prišli do pomembne zmage v EuroCupu. Premagali so Ulm Jake Lakoviča in se Nemcem oddolžili za poraz v Stožicah. S tem uspehom so Ljubljančani naredili odločen korak, da si zagotovijo mesto med ekipami, ki bodo napredovala v izločilne boje.

