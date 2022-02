Del opozicije z zahtevo za presojo ustavnosti določb zakonov o tujcih in mednarodni zaščiti Dnevnik Opozicijski četverček, Levica, LMŠ, SD in SAB, je danes vložil zahtevo za presojo ustavnosti in razveljavitev členov zakonov o tujcih in o mednarodni zaščiti, ki so po njihovi oceni zaostrili že tako strogo priseljensko in migrantsko zakonodajo....

Sorodno



Oglasi