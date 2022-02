Argentina prehitela Anglijo, Kekova četa se je povzpela Sportal Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je danes objavila prvo jakostno lestvico v letošnjem letu. Slovenija je eno mesto pridobila in zaseda 64. mesto. Na vrhu ostajajo Belgija, Brazilija in Francija, največ pa so napredovale afriške države, ki so nastopile na pravkar končanem afriškem prvenstvu.

Sorodno



Oglasi