Kampanja Univerze v Novi Gorici v Nasinem sistemu spremljanja aerosolov in vetra nad Atlantikom Primorske novice Ekstremni pilot Matevž Lenarčič in vodja Centra za raziskave atmosfere na Univerzi v Novi Gorici dr. Griša Močnik sta v okviru merilne kampanje Evropske vesoljske agencije Esa na Zelenortskih otokih septembra lani uspešno opravila enajst raziskovalnih poletov. Ameriška vesoljska agencija Nasa in Jet Propulsion Laboratory sta vključila njune polete v svoj sistem spremljanja aerosolov in vetra nad Atlantikom.

