Več ortopedov lažno evidentiralo svoj delovni čas, vrniti morajo covidne dodatke SiOL.net Deset ortopedov, ki so se na ortopedski kliniki UKC Ljubljana lažno evidentirali, saj so v tem času delali pri drugem izvajalcu, bodo morali svojemu delodajalcu vrniti vsega skupaj 992,61 evra. Najvišji znesek, ki ga bo moral posamezni zdravnik vrniti, znaša 120 evrov, so za 24ur.com pojasnili v UKC Ljubljana.

