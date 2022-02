Rogaška iz Banjaluke z zmago in dvema porazoma Sportal Košarkarji Rogaške so na turnirju regionalne lige Aba 2 v Banjaluki dosegli zmago in doživeli dva poraza. Na uvodni tekmi tukajšnjega turnirja so izgubili proti Podgorici s 68:80, nato premagali Pelister iz Bitole z 92:79, na današnji zadnji tekmi pa klonili proti Osijeku s 84:85 (17:25, 36:44, 62:64).

