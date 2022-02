Biden kritičen do floridskega zakona, ki v osnovnih šolah prepoveduje razpravo o spolni usmerjenosti in identiteti Reporter Ameriški predsednik Joe Biden je v torek na Twitterju kritiziral predlog floridskega zakona, ki prepoveduje razpravo o spolni usmerjenosti in identiteti v osnovni šoli. Biden je zakon opredelil kot sovražen in obljubil podporo učencem, ki jih bo prizadel.

