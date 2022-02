Zaradi blokade meje v ZDA in Kanadi začasno zapirajo avtomobilske tovarne 24ur.com Avtomobilska podjetja v ZDA in Kanadi so začela zapirati tovarne in zmanjševati proizvodnjo zaradi nadaljevanja protestov voznikov tovornjakov v Kanadi, ki nasprotujejo cepljenju proti covidu-19 in protikoronskim ukrepom. Protestniki že četrti dan zapored blokirajo mejni prehod čez most Ambassador, blokado pa so razširili še na dva prehoda.

