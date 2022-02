Colorado ugnal aktualne prvake za skok na vrh lestvice 24ur.com Hokejisti Colorado Avalanche so na derbiju severnoameriške poklicne hokejske lige NHL na domačem ledu s 3:2 premagali Tampa Bay Lightning in so najboljša ekipa prvenstva. Ob vrnitvi po premoru za tekmo zvezd All-Star je ekipa iz Denverja tako nanizala še 11. zmago na 12 tekmah.

