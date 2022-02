Okroglih sto let Ele Peroci: nova zbirka pravljic ob jubileju RTV Slovenija Danes mineva sto let od rojstva pisateljice Ele Peroci je zaslovela z deli za otroke, kot sta Muca Copatarica in Moj dežnik je lahko balon. Obletnico bo Mladinska knjiga počastila z novo zbirko, naslovljeno Med pravljice.

