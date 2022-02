Ti bolniki so v zadnjih dveh letih zelo prikrajšani zurnal24.si Srčni infarkti, možganske kapi, tudi ti ljudje so zelo bolni, tudi internistične urgence danes pokajo po šivih. Posledice epidemije covida-19 že vplivajo na splošno zdravstveno stanje prebivalstva, posledice bomo čutili še več let, če ne desetletje.

