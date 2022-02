Ministrstvo bo februarja v skladišča Karitasa in Rdečega križa dobavilo 584 ton hrane RTV Slovenija Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo v februarju v skladišča partnerskih organizacij, Rdečega križa in Slovenske karitas, dobavilo 584 ton različnih izdelkov, kot so moka, testenine, riž, mleko in konzervirana zelenjava.

Sorodno









Oglasi