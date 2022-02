Obupani Italijani zaradi visokih položnic protestno ugasnili luči RTV Slovenija Prebivalci več italijanskih mest so se z ugašanjem luči pridružili simboličnemu protestu proti naraščajočim cenam energije. V temo so se tako zavili številni spomeniki in trgi v Rimu, Firencah, Neaplju in Trst.

