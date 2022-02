PSG do zmage v izdihljajih srečanja, Marseille se je utrdil na drugem mestu Sportal V petek se je z obračunom med vodilnim moštvom francoskega prvenstva PSG-jem in petim Rennesom začel 24. krog francoskega prvenstva. Parižani so do zmage z 1:0 prišli v 93. minuti, ko je po podaji Lionela Messija zadel Kylian Mbappe. V soboto sta bili na sporedu dve tekmi. Prvak Lille je v soboto v gosteh spravil v slabo voljo Montpellier, Lyon pa je doma premagal tretjeuvrščeno Nico.

