Vroče med Velenjčani in Trebanjci: "Ostaja grenak priokus." Sportal V soboto bi moral biti v 14. krogu lige NLB na sporedu derbi med Gorenjem Velenjem in Trimo Trebnjem, a je tekma zaradi okužb v zasedbi Trebanjcev prestavljena. "V Rokometnem klubu Gorenje Velenje smo se, v upanju na verodostojnost posredovanih dokazil, strinjali s predlogom nasprotne ekipe o preložitvi tekme. Vsem okuženim igralcem RK Trimo Trebnje želimo hitro okrevanje in lahek potek bolezni,"...

Oglasi