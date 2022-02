Selektivni zgodovinski spomin Primorske novice Včeraj so v Italiji obeležili dan spomina, ki so ga v spomin na fojbe in eksodus italijanskega prebivalstva iz Istre, Reke in Dalmacije uvedli leta 2004. Morda je bil tudi zaradi proticovidnih ukrepov manj bučen, a so bile spominske slovesnosti še vedno v znamenju predstavljanja Italijanov kot žrtev ...

