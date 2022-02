Nika Zorjan bi najrajši to storila vsak dan TOčnoTO.si Slovenska pevka Nika Zorjan, ki se je pred dvanajstimi leti predstavila v šovu Slovenija ima talent, bi najrajši svojega frizerja obiskala vsak dan. Razlog za to je razkrila ob fotografiji, ki jo je delila. Vedno ko pride od frizerja ima namreč zelo mehke lase. Njeni lasje so trenutno blond. Pa ste vedeli, da je pa […] Nika Zorjan bi najrajši to storila vsak dan was first posted on 11 februarja, 20...

Sorodno



































Oglasi