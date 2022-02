Vse daljše madžarske medijske lovke: ne gre za dobiček, ampak za politični in ideološki vpliv 24ur.com Madžarski medijski model svojo podobo vse bolj dobiva tudi v Sloveniji - in celo na regionalni ravni, ugotavlja Mednarodni inštitut za tisk (IPI), ki je objavil poročilo o vlaganju madžarskega kapitala v tuje medije. Pripravili so ga v sodelovanju z regionalnimi medijskimi strokovnjaki in preiskovalnimi novinarji.

Sorodno





Oglasi