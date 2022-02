Umrl je André Wilms, melanholični obraz avtorskega filma RTV Slovenija V starosti 74 let je umrl francoski igralec André Wilms, ki je nastopil v več kultnih filmih finskega filmskega režiserja Akija Kaurismäkija. Delal je tudi z režiserji, kot so Claude Chabrol, Agnieszka Holland in François Ozon.

Sorodno





Oglasi