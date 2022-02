WHO: Akutna faza pandemije bi se lahko končala že letos, pogoj 70-odstotna precepljenost RTV Slovenija Generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus je dejal, da bi se lahko akutna faza pandemije končala že letos. Pogoj za to pa je 70-odstotna precepljenost svetovnega prebivalstva.

