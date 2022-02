ZDA pozivajo državljane: takoj zapustite Ukrajino SiOL.net ZDA so danes pozvale svoje državljane v Ukrajini, naj državo zapustijo v naslednjih 24 do 48 urah. Naj odidejo iz Ukrajine, dokler so še na voljo komercialna sredstva, so sredi stopnjevanja napetosti in bojazni pred rusko invazijo na Ukrajino svojim državljanom priporočile tudi britanske oblasti.

