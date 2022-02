Azijski delniški trgi so v petek izgubili na vrednosti, potem ko so podatki o izjemno visoki inflaciji v ZDA in jastrebovski komentarji iz strani uradnikov pri Ameriški centralni banki, spodbudili stave o agresivnejšemu povišanju obrestnih mer v ZDA in povzročili skok donosnosti ameriških državnih obveznic.

Najširši indeks azijsko-pacifiških delnic izven Japonske je danes izgubil 1,1 odstotka vred