Tla so se stresla na območju Petrinje Primorski dnevnik Danes ob 7.33 so seizmografi slovenske državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili močnejši potresni sunek v bližini Petrinje na Hrvaškem, 140 km jugovzhodno od Ljubljane. Po podatkih hrvaške seizmološke službe je dosegel magnitudo 3.8. Po prvih podatkih so potres čutili tudi prebivalci jugovzhodne Slovenije. Ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa v Sloveniji ni presegla IV. stopnje po evr ...

